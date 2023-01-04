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كشف أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان تفاصيل الحوار الذي دار مع البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب مباراة الفريقين مساء الأثنين.

وحقق أسوان فوز تاريخي هو الأول للفريق الجنوبي على بطل الدوري في أخر نسختين على ملعب أسوان بهدفين مقابل هدف.

وقال الرمادي في تصريحات لقناة أون سبورت :" أريد توضيح حقيقة الموقف .. أنا من ذهبت لفيريرا عقب المباراة .. أحترم هذا المدرب كثيرًا وتوجهت لتحيته رغم الخسارة".

وأضاف :" فيريرا كان حزين من نتيجة المباراة والخسارة خاصة وأنه ينافس على لقب الدوري ولكنه لم يتجاوز في حقي كما أشيع .. تحدث معي وطالبني بتقديم نفس المستوى أمام كل الأندية".

وأوضاف :" فيريرا لم يكن عصبيًا ولم ينفعل نهائيًا وتبادلنا الحديث وأنتهى الأمر بهدوء".

وأختتم :" خضت مباريات أمام كبار المدربين وتعلمت في تجربتي خارج مصر أن أتوجه لمدرب الخصم عقب كل مباراة سواء كنت فائز أو خاسر".