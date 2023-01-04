أكدت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، أنها لا تتفق مع أي تصريحات الشيخ محمد متولي الشعراوي، مشددة على أن سجود الشعراوي شكرًا على الهزيمة لا يختلف عن موقف مرشد الإخوان.

وأضافت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن شكر الشعراوي لله على هزيمة مصر في حرب 67 يضرب أسس الوطنية والمواطنة للشباب والأجيال المقبلة، مؤكدة أن القنوات الفضائية تنشر تصريحات الشيخ التي تتناقض مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضاربتًا مثال بتحديد النسل.

وتابعت: "التنوير الأساسي يبدًا من عمل ونشاطات قصور الثقافة"، مشددة على أن دور وزارة الثقافة هو التوعية ونشر الوعي بكافة الإمكانات من خلال الأعمال الفنية والمسرحية عن شخصيات هامة في المجتمع لتنوير المجتمع.