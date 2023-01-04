الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات عيد الميلاد

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الميلاد المجيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وذلك خلال الجولة التي أجراها مساء اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور؛ لمتابعة استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال عيد الميلاد المجيد بمركز ومدينة قطور.



وتفقد محيط (كنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة القديس أبو مقار بقرية أميوط، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالشين).



ووجه رحمي، رئيس المدينة، بتكثيف أعمال النظافة بنطاق الكنائس وتمهيد الطرق المؤدية إليها مع إزالة المطبات العشوائية من جميع طرق المدينة وتمهيدها.



الجدير بالذكر أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمحافظ الغربية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، من خلال متابعة أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في جميع الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.