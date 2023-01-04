ظلت جثة امرأة صينية مسنة تتحلل لمدة 5 أيام في منزلها في شنجهاي الذي كانت تعيش فيه مع أسرتها، قبل أن تصل فرقة دفن موتى لسحب رفاتها.

جاء ذلك في تقرير لوكالة "بلومبرج"، يلقي الضوء على يراكم جثث موتى كورونا في الصين بسبب ارتفاع أسعار حرق الجثث.

وقال أحد أقارب المسنة، خلال الدفن: "نحن محظوظون أن ذلك حصل خلال البرد في فصل الشتاء".

وفي حين أن المرأة الثمانينية لم تمت بسبب كورونا، فإن انفجار الحالات في جميع أنحاء الصين وزيادة حالات الوفيات يكتسح محارق الجثث.

وبحسب التقرير، يمكن ترتيب حرق الجثة في غضون ثلاثة أيام بتكلفة 68 ألف يوان، مع خدمة في اليوم عينه مقابل 88 ألف يوان، في حين كان يكلف الحرق سابقا بضعة آلاف يوان.

وتفيض الجثث في كل مكان بالصين، الآن، ويجب الانتظار لمدة شهر إذا لم يكن المبلغ متوافرا.

وتظهر الإخطارات العامة في منطقة لونجهوا الصينية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن محرقة الجثث استقبلت أكثر من 500 جثة في ذلك اليوم، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما كان يدخلها عادة، وفقا لأحد رواد الجنازة.

وبعد ساعات من الانتظار خلال دفن السيدة الثمانينية، مُنحت كل عائلة من خمس إلى 10 دقائق للتعازي، وتقاتل الأهل من أجل الحصول على مساحة في غرفة ضيقة مع جثث ممددة على نقالات، وملفوفة في أكياس صفراء.

وقال موظف الرد على الهاتف في محرقة الجثث في شنجهاي الأسبوع الماضي: "النظام بأكمله مشلول الآن، الزحمة هنا كبيرة، والتعامل معها صعب جدا".

والمشهد مماثل في دور الجنازات في جميع أنحاء الصين.

وفي حين لا أحد يعرف الحجم الحقيقي لحالات الوفاة بكورونا في الصين حاليا، فمن الواضح أن دور الجنائز في المدن الكبرى ممتلئة، ويحذر بعض الخبراء من أن الأسوأ لم يأت بعد، وفق التقرير.

وجرى الحديث عن موجة هائلة من إصابات كورونا تضغط على المرافق الطبية في الصين.

واجتاحت حالات الإصابة مدن الصين خلال العطلات ووصلت إلى ذروتها الآن، والمناطق الريفية بدأت تشهد زيادة في الإصابات.

وحاول مسؤولون صحيون عالميون الوقوف على الحقائق وراء حالات كورونا المتزايدة في الصين وسُبل منع انتشار الفيروس على نطاق أوسع، في وقت حشدت فيه الصحيفة الناطقة باسم الحكومة المواطنين، الأربعاء لتحقيق، "نصر نهائي" على الفيروس.

وأدى إلغاء الصين قيودها الصارمة المرتبطة بكورونا الشهر الماضي إلى انتشار الفيروس بين 1,4 مليار نسمة ليست لديهم مناعة تذكر بسبب الإغلاق المفروض عليهم بعد ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية قبل ثلاث سنوات.