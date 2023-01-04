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استطلاع: معظم الألمان يرون الوطن في المكان الذي نشأوا فيه

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 9:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 9:05 ص

كشف استطلاع حديث للرأي أن معظم البالغين في ألمانيا يربطون مصطلح "الوطن" بالمكان الذي نشأوا فيه.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 32% من الألمان اختاروا الإجابة بـ"حيثما نشأت" ردا على سؤال: "أي العبارات التالية المتعلقة بالوطن تتفق معها أكثر من غيرها؟".

في المقابل اختار 29% آخرون عبارة "حيثما أعيش حاليا"، بينما اختار 27% من الذين شملهم الاستطلاع عبارة "حيث يعيش الأشخاص المهمون لي".

ولم تجد النسبة المتبقية أي من العبارات المذكورة مناسبة أو لم يدلوا ببيانات.


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