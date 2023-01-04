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استدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في عمان إيتان سوركيس، ووبخته، احتجاجا على اقتحام وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسليم السفير الإسرائيلي رسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته أكدت على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية،

وأضافت أن مذكرة الاحتجاج تضمنت تحذيرا "من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تُنذر بالمزيد من التصعيد".

وأكدت أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية بإنهاء جميع الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى.

في السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الأردن وبخ السفير الإسرائيلي على زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي.

وأضافت أن السفير الإسرائيلي في الأردن إيتان سوركيس أكد للقادة الأردنيين أن إسرائيل "ملتزمة بالوضع الراهن في الحرم القدسي دون تغيير".

وصباح اليوم، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الخاصة، بعد ساعات من إعلانه عن تأجيل خطوة اقتحام "الأقصى" إلى موعد لاحق.