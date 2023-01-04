ألمانيا تدعو إلى تطبيق قواعد أوروبية موحدة مع المسافرين القادمين من الصين

تعتزم ألمانيا خلال مشاورات الاتحاد الأوروبي المزمع إجراؤها اليوم الأربعاء العمل على وضع قواعد أوروبية مشتركة في التعامل مع المسافرين القادمين من الصين.



جاء ذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم وزارة الصحة الألمانية اليوم، وقال المتحدث: "يهمنا بالدرجة الأولى وضع مراقبة لمتحورات الفيروس"، مشيرا إلى أن المتحورات المعروفة حتى الآن في الصين لا تزال هي المتحورات المنتشرة في ألمانيا أيضا لكننا بالطبع نريد أن نعرف بشكل مبكر ما إذا كان هناك شيء قد تغير في هذا.



وأوضح المتحدث، أن الأمر يتعلق بإجراء فحوص لمياه الصرف الصحي في المطارات وذكر أن هذه الفحوص قائمة بالفعل في مطار فرانكفورت لكنه رأى أن من الممكن توسيع نطاق هذا الإجراء من خلال إجراء فحوص أيضا على مياه الصرف الصحي لبعض الطائرات.



وكانت النمسا أعلنت أنها ستطبق هذا الإجراء على كل الطائرات القادمة من الصين اعتبارا من الأسبوع المقبل، وهناك دول أخرى تطالب المسافرين القادمين من الصين بتقديم شهادة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا