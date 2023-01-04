 الإخبارية السعودية: الرياض تستضيف مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية الثلاثاء المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإخبارية السعودية: الرياض تستضيف مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية الثلاثاء المقبل

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:12 ص

تستضيف وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي والذي تستضيفه الرياض من 10-12 يناير الجاري.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن النسخة الثانية من المؤتمر والتي تنعقد تحت شعار "نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في إفريقيا وغرب وجنوب آسيا"، ستناقش عددا من المواضيع التي تشمل تطورات قطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات إلى الصناعات المعدنية ونشر التقنيات الرقمية المتقدمة في القطاع وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.

وسيشهد المؤتمر مشاركة وزراء وممثلي حكومات عدد من الدول وقادة الاستثمار ورؤساء كبرى شركات التعدين، لوضع وصياغة حوار مشترك مع التركيز على الإجراءات المباشرة والعاجلة لتشكيل مستقبل التعدين.


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