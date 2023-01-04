العراق: القبض على إرهابيين ظهر أحدهما بمقطع فيديو يؤيد داعش

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ألقت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على "إرهابيين"، كان أحدهما ظهر بمقطع فيديو يؤيد انتمائهم لتنظيم داعش في نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن وكالة الاستخبارات الاتحادية ألقت القبض على "إرهابيين اثنين مطلوبين لانتمائهما لعصابات داعش".

وأضافت أن "أحد الموقوفين كان قد ظهر في إصدار تابع للتنظيم بعد أن قام بالسيطرة على إحدى العجلات العسكرية التابعة للقوات الأمنية في احدى المعارك خلال عمليات التحرير".

وكان بغداد قد أعلنت انتصارها على تنظيم داعش نهاية عام 2017.

وتواصل القوات المسلحة العراقية، مواجهة الخلايا المتطرفة بشكل متقطع، لا سيما في المناطق الريفية والجبلية النائية في وسط وشمال البلاد.