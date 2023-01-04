رئيس وزراء اليابان يتعهد بتعميق تحالف بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء بتعميق تحالف بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية بموجب سياسة الدفاع اليابانية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه سيزور واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن للتأكيد على قوة التحالف الياباني-الأمريكي وإبراز التعاون الوثيق بين البلدين في إطار استراتيجيات الأمن والدفاع اليابانية الجديدة التي تم تبنيها الشهر الماضي.

وأضاف أن اجتماعه مع بايدن سيكون مهما للغاية، قائلا: "سوف نظهر لبقية العالم تحالفا أقوى بين اليابان والولايات المتحدة والذي يعد العمود الفقري للأمن والدبلوماسية اليابانية"، كما سنظهر أيضا المزيد من التعاون نحو تحقيق هدف أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

يشار إلى أنه بموجب الخطط الأمنية والدفاعية الجديدة، ستشتري اليابان المئات من صواريخ "توماهوك" التي طورتها الولايات المتحدة وصواريخ كروز بعيدة المدى لاستباق الهجمات المحتملة وأيضا بناء دفاعات في جنوب غرب البلاد.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأنه من المتوقع أن تناقش الولايات المتحدة الأمريكية واليابان كيفية تعاونهما في حالة نشوب نزاع حول تايوان.