البيت الأبيض يرفض تهديد الصين بالانتقام بسبب قيود كورونا

قال البيت الأبيض إنه ليس هناك سبب لانتقام بكين من الولايات المتحدة والدول الأخرى، التي فرضت قيود تتعلق بفيروس كورونا على المسافرين منها، مشيرا إلى أن هذه الخطوات مبررة على أسس الصحة العامة حيث تشهد الصين ارتفاعا في الحالات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير اليوم في بيان موجز: "ليس هناك سبب للانتقام هنا. بمجرد أن دول حول العالم تتخذ إجراءات صحية احتياطية لحماية مواطنيها، هذا ما ترونه منا ومن الآخرين".

وأضافت: "إن هذه الاتجاه مبني على الصحة العامة والعلم. جاء هذا من خبرائنا هنا وفي دول أخرى".

وشددت عدد من الدول القواعد بالفعل للوافدين من الصين على خلفية زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين جراء تخليها في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي عن سياسة صفر كوفيد، بعد نحو ثلاثة أعوام من الإغلاقات والحجر الصحي والأختبارات الجماهيرية للكشف عن الإصابات .

وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الماضي وحده، أصيب 248 مليون شخص في الصين بالفيروس، طبقا لتقديرات داخلية غير مؤكدة رسميا.

وتوقع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة بكوفيد-19 وخمسة آلاف وفاة من جراء الفيروس يوميا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء نشر مؤخرا .