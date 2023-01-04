قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم الأربعاء بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن كتلا هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط تضرب البلاد أيضا اليوم.

وأشارت إلى فرص لهطول الأمطار اليوم، لكن بكميات أقل من الأمطار التي هطلت أمس الثلاثاء، وبخاصة على المناطق الساحلي المُطلة على البحر المتوسط.

ولفتت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع فرص لهطول الأمطار بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

وأوضحت أن الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية مثل بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وبعض المناطق من خليج السويس ومدن القناة.

وأفادت بأن الأمطار في المدن الداخلية ستكون خفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وستكون على فترات متقطعة من اليوم وتختلف شدتها من منطقة لأخرى.