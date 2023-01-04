وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي يثمن علاقات بلاده العسكرية مع أمريكا

ثمن وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي، بات كونروي، شراكة بلاده مع الولايات المتحدة مؤكدا أنها بلغت مستويات من التطور لم تبلغها من قبل، وأن العنصر المحوري للتحالف بين الجانبين يرتكز على التعاون في مجالات التصنيع الدفاعي من أجل العمل المشترك للتأكيد على أمن المنطقة وازدهارها.

وقال الوزير الأسترالي في مقابلة مع دورية "ديفينس نيوز" إن الأمر لا يعني أن هناك شركات من أستراليا والولايات المتحدة تتنافس فيما بينها، بل هو في حقيقته عبارة عن القاعدتين الصناعيتين لكلا الدولتين بصدد التكامل والتضافر فيما بينهما لإيجاد منظومة أكبر من أجزائها الإجمالية المكونة لها.

وشدد على أن الدولتين تدخلان مرحلة جديدة من التحالف والتعاون، من خلال شراكة قوية دعائمها الثقة المتبادلة بينهما، معربا عن إعجابه بكم الفرص العديد المزمع خلقها استناداً إلى التعاون القوي القائم بالفعل بين الجانبين.

ولفت وزير التصنيع الدفاعي الأسترالي إلى أنه من خلال قاعدة صناعية ذات قدرات تصنيعية تعزز من الاحتياجات والقدرات الدفاعية الحيوية، فإن حكومة بلاده تعهدت بتطوير صناعة دفاعية عالمية صلبة وتنافسية وقادرة في الوقت نفسه على الإسهام بمهارات وقدرات فريدة من نوعها وتزويد الحلفاء بها.

واستطرد انه لتحقيق ذلك، قامت الحكومة الأسترالية، على حد قول كونروي، بتقديم قدرات وتجهيزات جوية هجومية وضاربة لدعم أسطول الطيران الحربي المستقبلي، الذي يشتمل على مقاتلات F-35 A، إضافة إلى ما تقوم به أستراليا من جهود لتعزيز القدرات الاستخباراتية، والاستطلاعية، والحرب الإلكترونية، والفضائية، والسيبرانية.