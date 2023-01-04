 روما واثق في بقاء مورينيو رغم ترشيحه لتدريب البرتغال والبرازيل - بوابة الشروق
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روما واثق في بقاء مورينيو رغم ترشيحه لتدريب البرتغال والبرازيل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 12:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 12:25 ص

أعرب تياجو بينتو المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، عن ثقته في استمرار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للفريق ، رغم التكهنات المثارة حول اقترابه من الرحيل لتدريب منتخب بلاده.

وبعد خروج البرتغال من دور الثمانية لمونديال قطر 2022 على يد المغرب تم الإطاحة بالمدرب فرناندو سانتوس، ليصبح مورينيو مرشحا قويا للمنصب، كما أنه مرشح أيضا لخلافة تيتي في تدريب المنتخب البرازيلي.

ولكن بينتو يتوقع بقاء مورينيو مع روما، حيث يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023 /2024.

وقال بينتو لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" اليوم الثلاثاء "عندما تحصل على مدرب مثل مورينيو، ينبغي أن تعتاد على الشائعات".

وأضاف "هذه هي المرة الأولى خلال 18 شهرا التي يبدي فيها ناد أو اتحاد كرة اهتماما به، ليس لدينا أي ارتباك في الملعب التدريبي ، نركز فقط على العمل".

وأوضح "أنا برتغالي وفي كل مرة نقدم فيها على تغيير المدرب يكون مورينيو مرشحا، لكننا نعول عليه من أجل المستقبل".


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