مصرع سيدة أسفل عجلات القطار في أثناء تخطي مزلقان بالمنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات القطار، في أثناء عبور مزلقان الأخصاص بمدينة المنيا، وتم نقلها إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار، في أثناء محاولتها عبور مزلقان السكة الحديديد بمنطقة الأخصاص شمال المدينة.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية أن السيدة كانت تعبر مزلقان السكة الحديد ويبلغ عمرها 53 سنة، برفقة أخرى، في أثناء عبور القطار من المزلقان مما أدى إلى وقوع الحادث.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إخطار النيابة لتباشر التحقيق.