أمين عام الأمم المتحدة يؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، والتزام الأمم المتحدة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين في تحقيق سلام دائم، والعودة إلى الطريق نحو حل الدولتين القائم على المفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لدفع عمل الأمم المتحدة.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جدد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، دعوة الأمين العام إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، تماشياً مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، مضيفا: "يدعو الأمين العام الجميع إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها".



وشدد حق، على أن الأمم المتحدة تشجع الأطراف على مواصلة السير على طريق استئناف المحادثات وإقامة دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن للجميع، مؤكدا ضرورة تجنب أي خطاب من شأنه أن يجعل هذه المهمة أكثر صعوبة.