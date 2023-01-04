إيطاليا: سفينة أطباء بلا حدود تصل إلى ميناء تارانتو حاملة 85 مهاجرا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول السفينة "جيو بارينتس" التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وهي تحمل 85 مهاجراً إلى ميناء مدينة تارانتو في مقاطعة پوليا جنوب إيطاليا.

وأضافت المصادر الأمنية التى نقلت عنها وكالة الأنباء الإيطالية " أكى" اليوم الأربعاء، أن "فريق المنظمة زود المهاجرين بجميع الوثائق اللازمة لتقديم طلب اللجوء، والتي تقدمها المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين”، مبينةً أنه “تم إنقاذ 41 مهاجراً من المجموعة الوافدة بناء على طلب المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية"، بينما "تم نقل 44 مهاجراً آخر بناء على طلب السلطات الإيطالية من على متن سفينة تجارية".

وبهذا الصدد، قالت مسؤولة عمليات الإنقاذ على متن السفينة (جيو بارنتس) فولفيا كونتي، إنه "خلال هذه الأيام الثلاثة من الملاحة، أخبرنا المهاجرون عن مرات عديدة سقط فيها أشخاص في عرض البحر، وأن المهاجرين استخدموا ملابسهم لسد الفتحات التي بدأت المياه تتسرب منها إلى القارب".

وأوضحت المسؤلة أن "قاصرين عديدين على متن السفينة غير المصحوبين بذويهم، أشخاص يأتون من سورية وفلسطين، بقوا في ليبيا منذ شهور وتحدثوا عن تعرضهم للعنف والتعذيب". واختتمت بالقول إن “أحد الأطفال أخبرنا أنه رأى بأم عينيه أناسًا يُقتلون أمامه بسبب افتقارهم إلى ما يكفي من المال لدفع تكاليف الرحلة".