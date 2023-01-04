المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة.



وحذر المرصد في بيان له اليوم الأربعاء من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة لاستفزاز مشاعر المسلمين، وشرعنة مزيد من الاقتحامات واستباحة المسجد من جانب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى المبارك.



وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وأبسط قواعد حقوق الإنسان، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في تلك الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومقدساته.



كما طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع في المنطقة، محملا إياها مسؤولية كافة تداعيات هذا الحادث وتقويض جهود السلام الدولية.