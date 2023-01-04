 بوتين: اتفاقاتنا مع ميانمار ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والأمن الإقليميين - بوابة الشروق
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بوتين: اتفاقاتنا مع ميانمار ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والأمن الإقليميين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 1:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 1:09 م

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع ميانمار؛ ستسهم في زيادة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، في تهنئة بوتين لرئيس وزراء ميانمار مين أونج هلينا، بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال هذه الدولة.

وأشار بوتين، في التهنئة، إلى أن "روسيا وميانمار تربطهما علاقات ودية، وهو ما تم تأكيده بشكل كامل في اجتماعنا الثنائي في فلاديفوستوك خلال سبتمبر الماضي".

من جانبهما، بعث رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بالتهاني إلى نظيريهما في ميانمار.


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