انتقد الاتحاد الأوروبي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى.

وقال متحدث باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، في بروكسل: "أود أن أذكر بأهمية الحفاظ على الوضع الراهن للمواقع المقدسة. نحن باعتبارنا الاتحاد الأوروبي قلقون إزاء الخطوات التي تتعارض مع ذلك".

وأوضح المتحدث أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت ارتفاعا خطيرا بالفعل في التوترات وسقوط قتلى وجرحى، لافتا إلى أهمية عدم الإسهام في التصعيد.

وذكر أن "خفض التصعيد هي كلمة اليوم، خفض التصعيد هو نظام اليوم"، مشيرا إلى دعوة الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.

واقتحم بن غفير، عضو حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، باحة المسجد الأقصى أمس الثلاثاء، رغم التحذيرات بالبقاء بعيدا عنه، ما أثار ردود فعل غاضبة من الفلسطينيين ومن العديد من الدول العربية.