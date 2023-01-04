شراكة بين الفاو وأوروبا لإنعاش سلاسل القيمة الزراعية وتنميتها في أوكرانيا

اتفق الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، على شراكة لضمان إنعاش سلاسل القيمة الزراعية وتنميتها في أوكرانيا، وفق المنظمة اليوم الأربعاء.

ويهدف المشروع، الذي تصل قيمته إلى 15.5 مليون دولار، يموله الاتحاد الأوروبي إلى التصدي للاضطرابات في القطاع الزراعي الناجمة عن الحرب الروسية هناك.

وستستفيد الأسر المعيشية الريفية وصغار المزارعين والمشاريع الزراعية الصغيرة من المشروع الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدعم تشغيل سلاسل القيمة وتعزيزها وتعزيزها في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والحراجة وتكييفها مع ظروف الحرب.

وسيركز المشروع على دعم المنتجين في لفيفسكا، وإيفانو -فرانكيفسكا، وزاكارباتسكا وأجزاء من مقاطعة تشيرنيفيتسكا بتقديم منح مماثلة للاستثمارات في المزارع والاستثمارات القائمة على سلاسل القيمة إلى جانب تقديم الإرشاد والدعم الاستشاري.

وقال كريستيان بن هيل، مدير قطاع الزراعة في وفد الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا: "تهدف أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لمشروع الفاو هذا إلى إعادة إنشاء أو تعزيز الوظائف على مستوى ما قبل الحرب لسلاسل القيمة الزراعية، وهذا ضروري لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين والنازحين في الغرب ومعالجة انعدام الأمن الغذائي في أماكن أخرى من البلاد على المدى القصير والفور، وسيكون حاسما لتجنب أزمة الغذاء في عام 2023".

ويتدهور الأمن الغذائي بسرعة في أوكرانيا في أعقاب اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022.

"على الرغم من أن العمل التحليلي المطلوب قد أُنجز قبل الحرب، فإن تصعيده غيّر بيئة البرمجة وأعاد تشكيل الاحتياجات ذات الأولوية للمشاركين في قطاع الأغذية الزراعية"، وفق قول حنا أنتونيوك، مديرة المشروع في منظمة الأغذية والزراعة في أوكرانيا.

وأضافت: "ويهدف المشروع إلى توفير الدعم في الوقت المناسب للمنتجين الزراعيين والمشاريع الزراعية الصغيرة التي تشتد الحاجة إليها للحصول على التمويل والمشورة التقنية والمشورة في مجال تنمية الأعمال التجارية والمعلومات المتعلقة بالسوق. وفي وقت الحرب، تكون هذه الاستثمارات ضرورية لتأمين عمليات المنتجين الزراعيين، ودعم تكيفهم مع البيئة المتطورة، وإرساء الأسس للنمو المستدام".

وسينطلق برنامج دعم الاستثمار من خلال السجل الزراعي الحكومي لأوكرانيا، وابتداء من مارس 2023، ستقدم المنح المناظرة إلى المنتجين الزراعيين والمؤسسات الزراعية المؤهلة في سلاسل القيمة في عدد من المناطق.

وسيتم صرف منح تتراوح بين 000 1 دولار و000 25 دولار، بالعملة الأوكرانية بسعر الصرف السائد، وسيطلب من المستفيدين تقديم مساهمة مماثلة لتمويل المستثمرين المقترحين.