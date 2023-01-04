البرازيل: دا سيلفا تدرس إجراء تغييرات على إصلاحات الحكومة السابقة

أثارت تصريحات أعضاء حكومة الرئيس البرازيلي الجديد لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، المخاوف بين المستثمرين من أن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت خلال العامين الماضيين، مثل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية وقوانين العمل، سيتم إلغاؤها.



وقد أعلن وزير المعاشات كارلوس لوبي، عن خطط لإنشاء لجنة تضم ممثلين من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والمتقاعدين لبحث التغييرات التي أدخلها إصلاح معاشات التقاعد عام 2019.



وخلال مراسم تنصيبه، أمس الثلاثاء، وصف لوبي التغييرات التي أقرتها حكومة الرئيس السابق جاير بولسونارو بأنها "ضد الإصلاح".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوبي قوله إن نظام الضمان الاجتماعي لا يواجه عجزا وأنه يعتزم مناقشة الأمر مع وزيري المالية والتخطيط.



في غضون ذلك، قال وزير العمل لويز مارينهو لصحيفة "او جلوبو" أنه سيكون هناك صياغة تدريجية لقانون جديد للعمل، وسيتم التفاوض على التغييرات مع النقابات والعمال.



وكان إصلاح قواعد العمل الذي تم تمريره خلال حكم الرئيس ميشيل تامر، هدفا للانتقاد المتكرر من لولا خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2022، رغم أنه تردد بين قول إنه سيلغي الإصلاح تماما والإشارة إلى أنه سيقوم بتعديل أجزاء منه فقط.