رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بإطلاق قمرها الاصطناعي الأول: إنجاز كبير

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، دولة الكويت قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، بإطلاق أول قمر اصطناعي لها «كويت سات 1» إلى الفضاء، مؤكدا أنه يمثل إنجازًا كبيرا يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها الدول العربية في هذا المجال.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن دولة الكويت حققت -ومن خلال قيادتها الرشيدة- مسيرة طويلة من الإنجازات في كل المجالات وهو ما انعكس في تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي متمنيا لدولة الكويت وقيادتها وشعبها العزيز دوام التقدم والازدهار.