متحدث تراخيص المحال العامة: الموافقات الأمنية على الرخص تصدر في دقائق

أكد النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن كافة الإنشطة الموجودة في مصر 316 نشاط، ومن بينهما 34 نشاط يحتاج بعض الموافقات الأمنية، كمحل بيع الأسلحة والذخائر ومحل تصميم الاختام، ومحلات الصاغة ومحلات الزي الرسمي للقوات المسحلة، كما أن هناك 282 لا يحتاج لهم موافقة أمنية.

وأشار "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن من يحصل على الموافقة على تراخيص مثل هذه المحلات ليس على المواطن، إذ أن مركز التراخيص هو من يحصل على الموافقة، بينما المواطن هو من يتقدم بالطلب لمركز التراخيص، مشددًا على أن أن الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا.

وتابع ، أن الموافقات الأمنية تصدر لرخص المحلات لهم في دقائق، إذ أنه ولابد أن تخرج الموافقة الأمنية للمحال العامة في المدة المحددة لاستخراج الرخصة.