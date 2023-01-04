7 متهمين يرفضون حضور محاكمة خاصة بالإرهاب في بروكسل

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رفض سبعة متهمين المشاركة في هجمات 2016 الإرهابية في بروكسل حضور جلسة استماع بإحدى المحاكم اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية بلجا، أن محاميي المتهمين قالوا إن موكليهم يحتجون على التفتيش الذاتي المتكرر لهم الذي يحتم عليهم خلع ملابسهم.

ورفض خمسة من المتهمين مغادرة زنزاناتهم ورفض الرجلان الآخران المشاركة بعدما تم الطلب منهم خلع ملابسهم في غرفة التفتيش.

وبحسب بلجا، حضر في قاعة المحكمة اليوم الأربعاء متهمان آخران غير محتجزين.

وكان التفتيش الذي يلزم المتهمين بخلع ملابسهم مسألة خلاف متكررة منذ بداية المحاكمة في ديسمبر.

وقالت بلجا، إن محاميي الدفاع حصلوا على أمر قضائي في ديسمبر يمنع التفتيش الذاتي المنتظم.

وفي الهجمات التي وقعت في مارس 2016، فجر ثلاثة انتحاريين من تنظيم داعش الإرهابي قنابل في مطار زافينتيم في بروكسل، وفي محطة مترو بالعاصمة البلجيكية.

وقُتل 32 شخصا وأصيب المئات وبعضهم بجروح خطيرة، في الهجمات.