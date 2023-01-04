الصحة العالمية: العالم فى وضع أفضل بداية العام الرابع لجائحة كورونا

قال الدكتور تيدروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم في وضع أفضل مع العام الرابع منذ بداية جائحة كورونا.

وأشار ادهانوم - في مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء فى جنيف - إلى أن العام الماضى شهد انخفاضا فى اعداد الاصابات بالفيروس كما شهد تقدما فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتى كانت فى اخر الركب فى عام 2021 بسبب نقص اللقاحات .

وأضاف مدير عام المنظمة الدولية أن المنظمة عملت على تحسين النفاذ للعلاجات المضادة للفيروسات كما وافقت مؤخرا على نسخة جديدة هندية من دواء ريتونافير لنفس الغرض .

واكد الدكتور تيدروس على ان فيروس كورونا لايزال يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى المجتمعات والاقتصادات خاصة فى ظل الانتشار السريع للمتحورات ونوه تيدروس الى ان الاسابيع الماضية شهدت زيادة فى التقارير التى تشير الى ارتفاع الامراض النفسية فى الجزء الشمالى من الكرة الارضية .

نوه مدير عام المنظمة الدولية الى انه تم عقد اجتماع فى الاسبوع الماضى مع الخبراء الصينيين وذلك لبحث وضع انتشار فيروس كورونا ( متحور اوميكرون ) هناك واكد تيدروس ان المنظمة تتابع التعاون مع الصين فى هذا الخصوص كما تتابع العمل على دراسات التسلسل الجينومى وقال تيدروس ان المنظمة

شددت فى الاجتماع على أهمية التلقيح والجرعات المعززة خاصة للفئات الضعيفة وكبار السن ولفت الى انه من الطبيعى ان ااخذ بعض البلدان تدابير لحماية مواطنيها وحث الدول على تبادل البيانات من اجل اجراء تقييم سريع للمخاطر .

وأشار الدكتور تيدروس إلى أنه تم اكتشاف متحور جديد لاوميكرون وهو ( اكس اكس بى بى 1.5 ) .

وقال مدير عام منظمة الصحة إن المتحور تم تحديده فى 25 بلدا حتى الان وان المنظمة تتابع هذا الامر عن كثب وأعرب الدكتور تيدروس عن الامل فى يكون العام الجديد هو العام الذى يطوى فيه العالم صفحة فيروس كورونا .