خامنئي يطالب بعدم اتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بـ«الكفر ومعاداة الثورة»

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، إنه لا ينبغي أن يتم اتهام النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الكامل بـ"الكفر ومعاداة الثورة".

وأضاف أنه "لا يتعين أن ينظر إلى النساء اللاتي لا يغطي حجابهن بشكل كامل شعرهن، كما هو مفروض بموجب الشريعة الإسلامية، بأنهن معارضون للدين والثورة"، وذلك خلال حديثه إلى مجموعة من النساء الإيرانيات.

وتابع "لدينا جميعا عيوب يتعين إصلاحها قدر الإمكان".

وذكر خامنئي أن النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب بشكل كامل "مازلنا بناتنا، في تصريحات ينظر إليها على إنها تصالحية بعد أشهر من الاضطرابات".

وتتعرض القيادة السياسية الإيرانية لضغوط هائلة، منذ اندلاع احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، في منتصف سبتمبر الماضي، ناجمة عن وفاة الكردية الإيرانية، مهسا أميني في محبس للشرطة.

وتسببت الاحتجاجات في أسوأ أزمة سياسية تشهدها طهران منذ عقود.