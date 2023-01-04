حرس السواحل اليوناني يعتقل أربعة من مهربي البشر بعد مطاردة

اعتقل حرس السواحل اليوناني، 4 أشخاص يشتبه في أنهم من مهربي البشر بعد مطاردة قبالة جزيرة كوس السياحية.

وكان المشتبه بهم قد نقلوا أمس الثلاثاء أكثر من 40 مهاجرا من تركيا إلى اليونان على متن اثنين من القواب السريعة، وأعلن خفر السواحل اليوم، كان الرجال في طريق عودتهم إلى تركيا عندما بدأت المطاردة.

وحاول المهربون في البداية الهروب باستخدام مناورات خطيرة، إلا أنه تم إطلاق طلقات تحذيرية إلا أن المهربين لم يتوقفوا مما دفع رجال حرس السواحل إلى إطلاق النار على محركي القاربين وتدميرهما.

وتحاول عصابات التهريب، نقل المهاجرين إلى الجزر اليونانية، التي تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، بشكل يومي.