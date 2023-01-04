هيرتا برلين الألماني يعلن ضم فابيان ريس

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم فابيان ريس قادما من فريق هولشتاين كيل ابتداء من الموسم المقبل وحتى عام 2026.

وسيكون ريس، اللاعب الدولي السابق في المنتخب الألماني لأقل من 20 عاما، الصفقة المجانية الثانية لهيرتا برلين، بعد فلوريان نيدرلشنر الذي سينضم لصفوف الفريق بعد نهاية عقده مع أوجسبورج.

وقال فريدي بوبيتش، المدير الرياضي بالنادي: "فابيان ريس تطور بشكل رائع للغاية خلال الموسمين الماضيين، نحن سعداء لأنه اختار هيرتا، أنه سريع ومهاجم قوي ويمكنه اللعب في المنتصف أو في العمق".

ويلعب ريس/ 25 عاما/ في صفوف كيل منذ عام 2020، وشارك في 16 مباراة هذا الموسم وسجل خمسة أهداف وساهم في أربعة أهداف.

ويبتعد هيرتا برلين بمركز واحد فقط عن مراكز الهبوط باحتلاله المركز الخامس عشر، وسيستأنف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) من خلال مواجهة بوخوم صاحب المركز قبل الأخير يوم 21 يناير الجاري.