 تقارير .. نقل طارق مصطفى للمستشفى وغيابه عن مباراة فريقه بالدوري المغربي - بوابة الشروق
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تقارير .. نقل طارق مصطفى للمستشفى وغيابه عن مباراة فريقه بالدوري المغربي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 9:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 9:03 م

كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية، اليوم الأربعاء، سبب غياب المدرب المصري طارق مصطفى عن مباراة فريقه أولمبيك آسفي والمغرب التطواني.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة أولمبيك آسفي والمغرب التطواني، والتي أقيمت على ملعب أحمد شكري اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

ووفقًا لصحيفة «سبور 1» المغربية، فإن طارق مصطفى أصيب بنزلة برد حادة، فرضت نقله إلى مستشفى آسفي قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام المغرب التطواني.

وأضافت الصحيفة المغربية أن طارق مصطفى غاب عن مباراة فريقه أولمبيك آسفي أمام التطواني مساء اليوم الأربعاء، ذلك بسبب تواجده في المستشفى بالوقت الحالي.


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