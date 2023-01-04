صرف سلع تموينية بـ 53 مليون جنيه للأسر الأكثر احتاجيا بالأقصر

قالت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم صرف مقررات شهر ديسمبر الماضي، سلع تموينية ومنحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمبلغ 53,4 مليون جنيه بنسبة 92 % بموجب البطاقات التموينية مما أدى إلى توافر السلع الأساسية، وعدم التأثر بالسوق الخارجي وارتفاع الأسعار.

وأوضحت المديرية أنه تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 835 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 42772 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

ولفتت إلى انتظام عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أي معوقات أو مشاكل كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار المقررة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الاسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات.