وزارة الأوقاف تطلق مشروع صكوك الإطعام للعام الثاني على التوالي

أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام لعام 2023، بقيمة 300 جنيه للصك تذهب كاملة في صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف.

جدير بالذكر أن إخراج هذا الصك يجوز من الزكاة والصدقات على حد سواء، وذلك على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏كما يمكن التبرع من خلال خدمة فوري دهب