وزارة الأوقاف تطلق مشروع صكوك الإطعام للعام الثاني على التوالي

أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام لعام 2023، بقيمة 300 جنيه للصك تذهب كاملة في صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للعام الثاني على التوالي.
يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف.
جدير بالذكر أن إخراج هذا الصك يجوز من الزكاة والصدقات على حد سواء، وذلك على الحسابات البنكية التالية:
البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
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