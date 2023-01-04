مجهولون يعتدون على مقبرة بروتستانتية في القدس

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قام مجهولون، بالاعتداء على مقبرة بروتستانتية في القدس، وألحقوا أضرارا بأكثر من 30 من شواهد القبور، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية إسرائيلية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن مقبرة صهيونة تعرضت اليوم الأربعاء لأضرار جسيمة، كما تم تحطيم شواهد قبور وصلبان.

ومن ناحية أخرى، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن كلية القدس الجامعية، أن المخربين من المراهقين اليهود، وأن حجم الأضرار بلغ ما يعادل 99 ألفا و700 دولار.

فيما أكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن التحقيق جار، دون أن يعلق على هوية المشتبه بهم.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شخصين يقومان بإلقاء حجارة كبيرة على القبور ويقلبان صليبا.

وأفادت تقارير أخرى بأن حادث الاعتداء على المقبرة وقع يوم الأحد الماضي.