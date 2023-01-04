 خبراء يتوقعون انحسار الموجة التضخمية في أوروبا مع نهاية 2023 - بوابة الشروق
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خبراء يتوقعون انحسار الموجة التضخمية في أوروبا مع نهاية 2023

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 4:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 4:44 م

توقع خبراء في وكالة بلومبيرج، أن يتراجع التضخم الذي سجل 10,6% في منطقة التعامل باليورو في أوروبا خلال أكتوبر 2022 إلى 9,5% أو 9% مع نهاية العام الجاري.

وأرجع المحلل في "بلومبيرج" كلوس فيستسين، في تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، السبب في ذلك إلى استقرار نسبي أفضل تتوقعه الأوساط العالمية في أسواق الطاقة الأوروبية طوال فترة الشتاء الجاري، موضحا أن ارتفاع الطلب على المحروقات وزيوت التدفئة في الأسواق الأوروبية هو الباعث على ارتفاع مستويات التضخم الحاصلة منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقع إقدام البنوك الأوروبية على رفع أسعار الفائدة خلال فبراير ومارس القادمين بمتوسط نصف نقطة مئوية وصولا بها إلى ما لن يتعدى 2 إلى 3 فى المائة حتى نهاية العام الجاري.


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