كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الأربعاء، عن أكثر 5 لاعبين أجرًا في لعبة كرة القدم بالعالم، والتي ضمت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتقاله لنادي النصر السعودي.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن تعاقده، يوم الجمعة الماضية، مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى صيف 2025.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن النجم البرتغالي رونالدو يتصدر قائمة أكثر اللاعبين أجرًا في لعبة كرة القدم بالعالم، حيث سيتقاضى 214 مليون يورو سنويًا من ناديه الجديد النصر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان، يتواجد في المركز الثاني بالقائمة براتب 63 مليون يورو سنويًا، مشيرة إلى احتلال زميله بالفريق ليونيل ميسي المركز الثالث براتب 41 مليون يورو.

وتابعت صحيفة ماركا أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، يحتل المركز الرابع في القائمة براتب يبلغ 37 مليون يورو، فيما يتواجد النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب فريق فيسيل كوبه الياباني في المركز الخامس براتب 31 مليون يورو.