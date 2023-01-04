وزيرا خارجية قطر وتركيا يدعوان إلى إيقاف السياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد الفلسطينيين

حث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي على التحرك العاجل لإيقاف السياسة الإسرائيلية التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية القطري، اليوم، بنظيره التركي، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وعبر الجانبان عن إدانتهما للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وطبقا للوكالة، جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة التطورات في أفغانستان، لا سيما قرار حظر عمل النساء الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية حتى إشعار آخر، وتعليق تعليم الفتيات والنساء، وتشجيع الحوار بين الأطراف السياسية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقدم وزير الخارجية التركي، خلال الاتصال بالتهنئة لدولة قطر على نجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.