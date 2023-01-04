السعودية تعيد فتح أبواب المتحف الوطني للزوّار يوم 19 يناير الجاري

أعلنت إدارة المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، إعادة فتح أبواب المتحف للزوّار بدءاً من يوم الخميس 19 يناير الجاري.



ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، يأتي ذلك بعد إعادة تأهيل المتحف؛ جراء الحريق الجزئي الذي تعرضت له إحدى قاعاته الداخلية في يونيو الماضي.



وعملت إدارة المتحف خلال الفترة الماضية على كافة الإجراءات الرسمية المرتبطة بالحادث، وتعزيز وسائل الأمن والسلامة في المتحف لتضمن تجربة متحفية آمنة لمختلف الزوّار والسيّاح ليستمتعوا خلالها برحلة معرفية وتاريخية، بما تحويه قاعات المتحف من معلومات ومعروضات أثرية لحقب تاريخية في الجزيرة العربية.