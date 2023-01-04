ظهر الإعلامي أحمد موسى، بالجلباب الصعيدي من داخل منزله في شطورة، وذلك على هامش تقديمه لحلقة خاصة من محافظة سوهاج، قبل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الخميس، مجمع الخدمات الصناعية غرب جرجا، بالإضافة إلى عدد من مشروعات حياة كريمة التنموية.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إنها المرة الأولى التي يقدم فيها حلقة بين أهله وناسه، معربًا عن سعادته باستقبالهم في منزل والده الراحل.

وأضاف أن حلقة اليوم تعد الأصعب على مدار تاريخه المهني؛ لأنه يتناول موضوع يخص أهل قريته، مؤكدًا أن أهالي سوهاج يرغبون في الحديث مع الرئيس السيسي، وتوجيه الرسائل له.

وأشار إلى أن طلبات أهالي سوهاج بسيطة ويحبون بلدهم جدا، معقبًا: «أنا واحد منهم وفخور إني قاعد وسطهم، لو قعدت أتكلم كتير ممكن أعيط، بحاول أتماسك وأنا بتكلم، لأنها حاجة صعبة عليا جدًا».

وذكر أنه كان يتمنى حضور والده ووالدته لتلك اللحظة، موضحًا أنه يجلس في المكان الذي اعتاد والده الجلوس فيه، وتذكر ما كان يدور في المنزل، كأنه يحدث الآن.

وأوضح أن والده كان حريصًا على استقبال الجميع، مختتمًا: «البيت ده عمره ما اتفقل، من وإحنا صغيرين، والدي من بدري كان يشوف مصالحه الأرض والزرع والغيط، ويلف البلاد عشان يصلح بين الناس».