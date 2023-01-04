محمود شبانة يكشف موقفه من العودة للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية

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كشف محمود شبانة مدافع نادي سموحة، موقفه من العودة إلي صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد صرح بأن الجهاز الفني للفريق الأبيض يرغب في قطع إعارة شبانة وعودته مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: «لم يتواصل معي أحد من نادي الزمالك، بشان العودة إلى صفوف الفريق حتى الآن».

وأضاف: «رئيس النادي صرح منذ أيام، ولكن لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي، وبالطبع لو الزمالك طلب عودتي سأعود».

وأوضح شبانة: «لم أكن أرغب الرحيل عن نادي الزمالك في الفترة الماضية، ولكنني شعرت بأن مسؤولي النادي لا يرغبون في وجودي».

وأتم: «وفضلت الرحيل عن الزمالك لكي أحصل على فرصة للمشاركة، وإذا حصلت على فرصة سأثبت نفسي».