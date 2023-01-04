مصادر سورية: القوات الأمريكية تسرق 60 شاحنة وصهريجا من القمح والنفط السوري

أفادت مصادر سورية، بأن القوات الأمريكية "سرقت"، اليوم الأربعاء، 60 شاحنة وصهريجا من القمح والنفط السوري وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال العراق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر محلية من ريف اليعربية بالحسكة قولها إن قوات الاحتلال الأمريكي واصلت سرقتها للقمح والنفط السوري، حيث نهبت اليوم حمولة 60 شاحنة وصهريجا من المادتين، وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال العراق.

وأضافت أن رتلاً من 36 صهريجا محملاً بالنفط السوري المسروق أخرجته اليوم قوات الاحتلال الأمريكي إلى قواعدها في شمال العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة.

وأشارت إلى أن رتلاً آخر من 24 شاحنة وصهريجاً، ترافقها عربات عسكرية أمريكية تحمل نفطاً وقمحاً من منطقة الجزيرة السورية سرقتها قوات الاحتلال وأخرجتها عبر معبر الوليد غير الشرعي.