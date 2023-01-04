أنشيلوتي غاضبا: لم نلعب كرة قدم أمام كاسيرينيو  

يشعر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بالغضب على الرغم من الفوز الذي حققه المرينجي على كاسيرينيو بهدف دون رد في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات أنشيلوتي:" لا يمكنك لعب كرة القدم مع عشب مثل هذا، لقد لعبنا رياضة أخرى وليس كرة القدم".

أضاف:" مباريات مثل هذه تكون رائعة للفرق الصغيرة التي تقاتل ضد الفرق الكبيرة من أجل جماهيرهم، لكن الجماهير تريد رؤية مباراة جيدة".

أوضح:" لم نظهر أفضل ما لدينا لأن العشب والملعب لم يسمحا لنا بتمرير الكرة بشكل جيد، لم نعتد على ذلك، لكننا تكيفنا بشكل جيد للغاية، وفعلنا ما يتعين علينا القيام به".

أشار:" قاتلنا منذ الدقيقة الأولى حتى النهاية وأنا راض عن ذلك، أجبرنا على لعب الكرات الطويلة، وعانى لاعبون مثل رودريجو وهازارد لكنهم جميعا فعلوا ما كان عليهم فعله".

أتم:" لم أقلق من التعادل في أي وقت، والجودة التي يتمتع بها فريقنا تتيح لنا القتال والمنافسة في جميع المسابقات".