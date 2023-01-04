 النزاهة العراقية: استدعاء وزير العدل للتحقيق في استغلال سلطته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النزاهة العراقية: استدعاء وزير العدل للتحقيق في استغلال سلطته

وكالات
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 2:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 2:51 م

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة، لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.

وقالت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة العراقية، إن "قرار الاستقدام صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وتابعت الهيئة في بيان لها، أن "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".


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