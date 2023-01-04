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فرنسا: الحكم بسجن امرأة بسبب اختفائها مع ابنتها

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 11:39 م

أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر بحق امرأة في قضية بارزة بسبب اختفائها هي وابنتها الصغيرة لأكثر من 10 أعوام، بعدما اتهمت زوجها باغتصاب طفلتهما.

وتردد أن الحكم أصدرته، اليوم الأربعاء، محكمة الاستئناف في بلدة إيكس أون بروفانس بجنوب فرنسا.

وقالت المرأة إن زوجها السابق اغتصب طفلتهما (5 أعوام) بعد فترة قصيرة من طلاقهما في عام 2010.

إلا أنه بعد عدة مقابلات مع الطفلة، أوقفت السلطات التحقيق في القضية.

ثم اختفت المرأة مع ابنتها في عام 2011، على الرغم من اتفاق الحضانة المشتركة.

ولم تظهر المرأة وابنتها بعد ذلك حتى فبراير الماضي في سويسرا.

وأفاد تقرير في إذاعة "فرانس انفو" بأن الفتاة المراهقة تعيش حاليا مع عائلة في سويسرا.

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