الأمم المتحدة تستنكر سقوط ضحايا في أوكرانيا جراء الهجمات العسكرية خلال عطلة رأس السنة

استنكرت الأمم المتحدة، سقوط العديد من الضحايا المدنيين في أوكرانيا من بينهم أطفال وصحفيون؛ من جراء تصاعد الهجمات العسكرية خلال عطلة رأس السنة الجديدة في عدة أجزاء من كييف.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، إن السلطات الأوكرانية أبلغت عن سقوط أكثر من 50 مدنيا في 31 ديسمبر وحده، وتضرر فندق ومنازل سكنية والعديد من المرافق التعليمية، في العاصمة كييف بما في ذلك جامعة، كما أصيب طفلان بسبب الأعمال العدائية في إقليم خيرسونسكا.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة باستمرار القتال العنيف في إقليمي دونيتسكا ولوهانسكا في شرقي البلاد، حيث تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية على جانبي خط المواجهة، قائلا إن "الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون تقديم الدعم للمحتاجين في المجتمعات الأكثر تضررا على الرغم من استمرار الهجمات".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن قافلة مشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون اللاجئين واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي أوصلت في 28 ديسمبر الطعام والماء والبطانيات وأدوات الإيواء الطارئة وغيرها من الإمدادات إلى مدينتي ليمان وسفياتوهيرسك على خط المواجهة في إقليم دونيتسكا وقد تعرض كلا المجتمعين لقتال عنيف أسفر عن تدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية وحال دون الوصول إلى الخدمات الأساسية.