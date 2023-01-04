تمكن فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى المنصورة الدولي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، من استخراج سكين مطبخ كامل من داخل تجويف صدر طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا.

واستقبل المستشفى طفلة تبلغ من العمر 12 سنة؛ إثر ادعاء من الأهل بسقوطها ودخول سكين من أعلى الصدر لتستقر داخل تجويف الصدر بالكامل، ويحاول الأهل استخراجها عنوة ليتم كسر يد السكين، ويبقى نصله كاملًا داخل تجويف صدر الطفلة.

واستخرج الفريق الجراحي السكين كاملا من داخل تجويف الصدر الأيسر للطفلة مع المحافظة على الرئة اليسرى، وإصلاح التهتكات بالرئة، ووقف النزيف بنجاح، وأكد الأطباء أن الطفلة تتماثل للشفاء.