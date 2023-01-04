رئيس جامعة الزقازيق يُصدر قرارات بتكليف مستشارين جُدد

أصدر رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلي، قرارًا بـ تجديد تكليف الدكتور أحمد محمد الهادي عناني، عميد كلية الطب، مستشارًا لرئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومشرفًا عامًا على قطاع الأنشطة الطلابية، وتجديد تكليف الدكتور رمضان نافع، مستشارًا لرئيس جامعة الزقازيق للمستشفيات والشؤون الوقائية ومكافحة العدوى.

كما أصدر رئيس جامعة الزقازيق؛ قرارات بـ تكليف كلًا من: الدكتور عادل السيد محمد سرايا، مستشارًا لرئيس جامعة الزقازيق للتواصل المجتمعي ومشرفًا على كليات شمال الشرقية، والدكتور حافظ عبدالعال حافظ السلماوي، مستشارًا لرئيس الجامعة للتنمية المستدامة والحرم الجامعي المستدام، والدكتورة نجلاء فتحي عبدالعال، مستشارة لرئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، والدكتور هاني الباسوسي، مستشار لرئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال وربط الجامعة بالصناعة، والدكتور نبيل حسن، مستشارًا لرئيس الجامعة للتحول الرقمي.

وقرر رئيس جامعة الزقازيق كذلك تكليف كلًا من: الدكتور محمد عوض، مستشارًا إعلاميًا والمشرف العام على المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد جمعة، مستشارًا لرئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتور محمد محمود سليمان، مستشارًا لرئيس الجامعة للشئون المالية، والدكتور نبيل مصطفى عبدالعزيز، مديرًا تنفيذيًا للمعلومات، والدكتور فريد محمد سامي محمود، مديرًا لوحدة إدارة المشروعات بمركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، والدكتور محمد أحمد الجمال، مديرًا لوحدة ريادة الأعمال وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بمركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، والدكتورة سالي محمود سعيد حسيني، مديرة لوحدة التصنيف الدولي بمركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، والدكتور إيهاب عاطف عزت عزيز، نائبًا لمدير مركز ضمان الجودة لكليات العلوم الإنسانية، والدكتورة عزة عبدالعزيز مهنى أبو زيد، نائبة لمدير مركز ضمان الجودة للكليات العلمية، والدكتورة إيناس صبري بنداري، نائبة لمدير إدارة الوافدين، والدكتور محمود عبداللطيف، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي.