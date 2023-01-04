ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 661 مليونا و874 ألفا و445 إصابة.

وأضافت جونز هوبكنز في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و695 ألفا و706 وفيات.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 100.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.3 مليون.

ووفقًا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و94 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ693 ألفا و981 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و707 وفيات.