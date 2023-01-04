يستعد يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك للرحيل عن القلعة البيضاء، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بيناير.

ويعد أوباما من بين أكثر اللاعبين إثارة للجدل بين لاعبي الزمالك في السنوات الأخيرة، حيث لم ينجح في تقديم مستويات ثابتة مع الفريق الأبيض ولطالما تعرض لانتقادات بعدما كان أحد نجوم موسم 2018-2019 الذي ختمه الزمالك بالحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية.

وخلال مسيرته مع الزمالك التي تخللتها فترتين لعب بهما ضمن صفوف الاتحاد السكندري ووادي دجلة، سجل 40 هدفاً بقميص الزمالك، وصنع 26 أخرى، خلال 2103 مشاركة، وحصل على 23 بطاقة صفراء، بينما تعرض للطرد مرة واحدة في 14.734 دقيقة لعب.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد أنه تمت الموافقة على إعارة أوباما لأحد الأندية السعودية – دون تحديد هويته – مشيرا إلى حاجة اللاعب لاستعادة الثقة المفقودة بعد هجوم الجماهير عليه في الفترة الأخيرة.