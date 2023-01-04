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كشف مصدر بالأهلي عن حقيقة فشل صفقة انضمام الغاني عبدالعزيز يعقوبو، لاعب ريو آفي البرتغالي بسبب عدم إجتيازه للكشف الطبي.

وقال المصدر إن الصفقة لم تفشل حتى الآن وأن اللاعب أجري كشوفات طبية مكثفة لضمان سلامته التامة وذلك بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وأوضح أنه تم عرض كافة الفحوصات على كبار الأطباء والمتخصصين بالمستشفى وفي انتظار تقرير كامل ورسمي لحسم الصفقة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ الشروق، أنه في حالة وجود ملاحظات من الأطباء سنلغي الصفقة ولن نضم لاعب لديه مشاكل صحية أو عضلية.

وأشار إلى أن حالة اللاعب بشكل عام خلال الفحوصات كانت ممتازة وننتظر التقرير الرسمي من المستشفى خلال ساعات لحسم الأمر.

واختتم المصدر تصريحاته قائلا: "ليس هناك مشكلة في حالة التراجع عن الصفقة بسبب وجود أي شكوك حول اللاعب وهذا الأمر يحسب للجهاز الطبي".