مصنعون: حلقات التوزيع ترفع أسعار الحديد للمستهلك 2700 جنيه فوق السعر الاسترشادى

تصدر شركات إنتاج الحديد أسعارا استرشادية للبيع بالجملة والقطاعى توافقا مع قرار وزير التجارة والصناعة رقم 419 بتاريخ 22/5/2008 بشأن تنظيم تداول حديد التسليح. ويهدف هذا القرار إلى وضع حد أقصى لأسعار إعادة البيع للسيطرة على تضخم الأسعار مع ضمان هوامش ربح معقولة لحلقات التوزيع ولكن لوحظ فى الأسابيع الأخيرة – كما يقول أحد المتعاملين من شركات المقاولات – أن أسعار البيع للمستهلك قد ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 27 ألف جنيه للطن رغم أن مصانع الحديد الكبرى قد ثبتت أسعارها منذ آخر زيادة سعرية فى 18 ديسمبر الماضى لتتراوح بين 23350 و23450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويوضح المهندس محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية أن أسعار البيع الاسترشادية للمستهلك والتى تصدرها الشركات المنتجة الكبرى لا تتعدى 960 جنيها فوق سعر بيع المصنع لتصل عند حدها الأقصى إلى 24310 جنيهات شامل ضريبة المبيعات بدون النولون، فعلى سبيل المثال سعر بيع المصنع من حديد عز 23450 جنيها للطن وسعر البيع الاسترشادى للمستهلك 24300 جنيه بينما سعر البيع الفعلى 27 ألف جنيه – ويصل إلى 29 ألف جنيه فى بعض مناطق الصعيد – أى بزيادة 2700 جنيه على الأقل عن سعر البيع المحدد من المنتج، وكذلك سعر بيع المصنع من السويس للصلب هو 23,350 جنيه للطن وسعر البيع الاسترشادى للمستهلك 24310 جنيهات بينما سعر البيع الفعلى من مخازن التجار يبدأ من 26,500 جنيه، أى بزيادة 2190 جنيهات للطن على أقل تقدير.

ومن جهته، يشير طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية وصاحب أحد مصانع الحديد إلى أن المنتجين يتحملون – بدون ذنب ــ مسئولية الزيادات الكبيرة فى أسعار البيع للمستهلك بينما الحقيقة أن هناك بعض المتعاملين من حلقات التوزيع الذين يستغلون الأوضاع الحالية لرفع الأسعار بمعدلات كبيرة لتعظيم الأرباح وهو الوضع الذى يتطلب تشديد الرقابة على منافذ التوزيع للتأكد من البيع بالأسعار المحددة.